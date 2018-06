Sanità, Toma presenta la nuova carta servizi: il 118 soppianta i pronto soccorso di Venafro e Larino

La notizia della chiusura dei pronto soccorso è stata divulgata contestualmente alla diffusione della Carta dei servizi sanitari. Si tratta di un vademecum che servirà a conoscere nella totalità, l'offerta sanitaria degli ospedali molisani. Ma non solo. Saranno rese note anche le attività di Guardie mediche, farmacie e tutto quello che gravita intorno al sistema sanitario molisano. Il presidente della Regione ha anche annunciato di aver trovato il modo di ridurre le liste di attesa. Si tratta dell'applicazione di un software che permetterà agli ospedali di lavorare al meglio. Ora resta da aggiudicare la gara d'appalto e iniziare a vedere i primi risultati. Tra le novità annunciate anche la prossima disponibilità, nelle farmacie molisane, dei test per la diagnosi e il controllo del diabete di tipo 2. La farmacia diventerà un posto dove effettuare l'esame, non solo un punto vendita.

Dal primo luglio chiudono i punti di primo intervento di Larino e Venafro. Al loro posto, come ha annunciato il presidente della Regione Donato Toma in conferenza stampa, ci saranno due postazioni del 118. Saranno dotate di personale in grado di stabilizzare i pazienti per prepararli al trasferimento verso gli ospedali di Isernia e Termoli. Per Larino, ha aggiunto Toma, potrebbe subentrare una proroga ma il tutto è ancora da definire

