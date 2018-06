San Salvo, grande successo per il Karting Day: Mastrostefano car service ringrazia i partecipanti

E’ stato una domenica all’insegna della velocità quello vissuto a San Salvo presso il kartodromo Pista Fluida. Gli amanti dei go-kart sono ritornati a sfrecciare sulla pista per il terzo anno consecutivo grazie all’evento “KARTING DAY” organizzato dall'azienda CAR SERVICE di MASTROSTEFSNO TONINO. La manifestazione ha avuto un successo in tutto per tutto: dalla soddisfazione dei partecipanti, più di 150 persone, ai numeri da capogiro dei curiosi che si sono affollati intorno alle barriere appositamente sistemate a bordo pista. La giornata è iniziata con le prove libere, poi si è cominciato a fare sul serio con le qualifiche, la più classica delle prove a tempo per determinare la griglia di partenza della gara finale.

Certamente il clou della manifestazione è stata la gara finale dove i piloti hanno poi potuto dare il massimo sfrecciando sulla pista. Non sono mancati i testa coda e i piccoli incidenti, ma la macchina organizzativa perfetta ha permesso che tutto andasse per il meglio.

Durante la giornata tutti gli ospiti hanno avuto la possibilità di scoprire le novità del mondo dei ricambi auto girovagando negli stand dei fornitori che hanno collaborato alla riuscita dell'evento. Insomma, Karting Day 2018 è piaciuto non solo a chi vi ha partecipato da protagonista, ma anche a chi vi ha preso parte semplicemente come spettatore.

L'azienda CAR SERVICE e tutto il suo staff ringraziano tutti i partecipanti e ovviamente all'anno prossimo!!