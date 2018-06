Belmonte del Sannio, la storia delle ingiustizie dell'immigrato regolare Joele

Succede a Belmonte del Sannio in provincia di Isernia, ridente paesino dell'Alto Molise.Joele, con la sua famiglia, moglie figli e genitori a carico e la sorella con marito e figli, per un totale di 11 persone, di cui 5 minori e i genitori anziani, sono arrivati a Belmonte provenienti dal Marocco, circa dieci anni fa. Hanno cercato una abitazione e hanno ottenuto in locazione due appartamenti di proprietà di un belmontese ad oggi deceduto.

Per dieci anni tutto procede regolare, Joele paga regolarmente l'affitto e le utenze direttamente al proprietario.Una volta deceduto l'anziano signone, intervengono i figli e comunicano a Joele che tutto continuava come prima. Ma improvvisamente dopo qualche mese,senza alcun preavviso arrivano gli addetti dell'Enel e scardinano i vecchi contatori. Quando Joele ha cercato di fare un nuovo allaccio si è visto richiedere le bollette pagate in precedenza, che ad oggi non riesce ad avere dai figli del vecchio locatario. Due famiglie, con bambini e anziani, rimangono senza giustificazione di sorta senza energia elettrica e dal suo racconto in un italiano con forte accento e interlocuzioni in dialetto agnonese racconta che" Ci voglionor circa 20 giorni per posizionare i nuovi contatori e fare i lavori per poter usufruire dell'energia elettrica"

Disperato, e' poco, sollecita l'Enel, va dai carabinieri di Agnone, si reca dal Sindaco di Belmonte del Sannio dal quale ottiene una promessa di incontro che non c'è stato,ma la situazione rimane tale . Ci si chiede ma come mai nel 2018 accadono queste orribili inciviltà a carico di fasce deboli della popolazione? Come mai un residente straniero che ha sempre pagato utenze e affitto per ben dieci anni, debba vivere tale immeritato disagio? perchè l'Enel d'emblee scardina i contatori? Come mai non riesce ad avere le bollette si presuppone pagate dal locatore ma con somme regolari esborsate da Joele? Molte domande senza risposte, intanto 11 persone, ripetiamo persone, vivono senza energia elettrica a due passi dalle nostre mega, confortevoli case!