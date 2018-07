Spiagge accessibili ai diversamente abili in Abruzzo e Molise

Elenco delle spiagge molisane e Abruzzesi accessibili ai diversamente abili tratto dal sito Disabili.com

SPIAGGE MOLISE

Lo stabilimento balneare Lido Panfilo a Tremoli (BR) garantisce un’ottima accessibilità: ingresso comodo, servizi igienici dedicati e disponibilità di sedia Job per l’accesso in acqua.

Sempre a Termoli il lido Mistral è dotato di una rampa di accesso alla spiaggia per persone con disabilità.

La Guida Blu di Legambiente aggiornata al 2017 non segnala nessuna spiaggia accessibile ai disabili motori.

L’Abruzzo dispone di 133 km di costa.

Le spiagge nella parte settentrionale e centrale sono ampie e di finissima sabbia.

Più a sud invece, il litorale si caratterizza per l'alternanza di calette e lidi sabbiosi (ciottoli a Torino di Sangro), punteggiati dagli scenografici trabocchi, le tradizionali strutture per la pesca.

La presenza di personale di salvamento assicura i servizi e la sicurezza dei turisti per ampi tratti della costa.

A Giulianova , lo stabilimento balneare Lido FAND è stato realizzato secondo un innovativo progetto: un vecchio presidio militare è stato infatti trasformato in una struttura all’avanguardia per ospiti con esigenze speciali, anche non vedenti, per i quali è predisposto uno speciale percorso tattile dotato di codici di lettura internazionali.

Per informazioni: 0861 250328 (Unione Italiana ciechi di Teramo) - aggiornamento 2015.



, lo stabilimento balneare è stato realizzato secondo un innovativo progetto: un vecchio presidio militare è stato infatti trasformato in una struttura all’avanguardia per ospiti con esigenze speciali, anche non vedenti, per i quali è predisposto uno speciale percorso tattile dotato di codici di lettura internazionali. Per informazioni: 0861 250328 (Unione Italiana ciechi di Teramo) - aggiornamento 2015. Sulla Costa dei Trabocchi , in provincia di Chieti , alcune spiagge libere sono state attrezzate con passerelle che permettono anche alle persone in carrozzina di raggiungere la battigia.Le spiagge si trovano nei Comuni di Fossacesia (spiaggia adiacente via Lungomare, info 0872 62221) e Torino di Sangro , in località Morge, (info 0873 913628) - aggiornamento 2015.



, in provincia di , alcune spiagge libere sono state attrezzate con che permettono anche alle persone in carrozzina di raggiungere la battigia.Le spiagge si trovano nei (spiaggia adiacente via Lungomare, info 0872 62221) e , in località Morge, (info 0873 913628) - aggiornamento 2015. Attrezzate per la fruizione da parte dei disabili sono anche le spiagge libere di Rocca San Giovanni , in località Foce , e di San Vito Marina , nella spiaggia adiacente il Lungomare Di Gualdo - aggiornamento 2015.



, in località , e di , nella - aggiornamento 2015. A MONTESILVANO (PE) grazie al progetto "Mare senza barriere" negli anni scorsi sono stati dotati di sedia JOB i seguenti stabilimenti balneari: Bagni Luca, Gente Di Mare, La Racchetta, Azzurra, 7 Bello.Il 20 agosto 2009 è stata inaugurata la prima spiaggia pubblica totalmente accessibile con passerella cementizia che consente a quanti abbiano difficoltà motorie di percorrere agevolmente tutto il tratto di spiaggia fino alla battigia, dove è stata sistemata una piattaforma cementizia delimitata da palme. Nei pressi sono stati anche sistemati un bagno e due parcheggi riservati ai disabili. Sono inoltre disponibili due sedie J.O.B., ossia carrozzine dotate di grandi ruote di plastica, adatte ad entrare in acqua. Due operatori saranno infatti a disposizione degli utenti tutti i giorni, inclusa la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Per info: http://www.ufficiodisabili.it/ - aggiornamento 2016.

PINETO: Per accedere sulle spiagge di Pineto sarà più semplice per i portatori di handicap, grazie ad un’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale, con la collaborazione di alcune associazioni del territorio; è stata acquistata una carrozzina adattaper i disabili per raggiungere l’arenile, sia essa spiaggia libera o privata, che verrà messa a disposizione 5 volte al mese e per non più di 3 volte a settimana di chi ne farà richiesta.

Le richieste potranno pervenire attraverso un numero appositamente attivato (347 7671077) con comunicazione whatsapp. I volontari del Pros di Pineto provvederanno poi a mettere a disposizione la carrozzina di chi ne farà richiesta per raggiungere la spiaggia.

Fonte: cityrumors





In località Foro, situata al sud del litorale sud del litorale di Francavilla al Mare (Chieti), si trova lo stabilimento l'Isola privo di barriere architettoniche e dotato di sedia JOB. Pensato fin dall'inizio dalla Cooperativa sociale Recoopera che lo gestisce come luogo accessibile a tutti.

Questa segnalazione arriva da: Luciana Di Bartolomeo presidente coop sociale Recoopera

Di seguito riportiano l'elenco delle spiagge segnalate all'interno della Guida Blu di Legambiente (aggiornata al 2015) che include anche i lidi con servizi ai disabili motori (non meglio specificati), che abbiamo corredato da una breve descrizione delle spiagge stesse, dal sito Viaggi per voi.

Provincia di Teramo:

ALBA ADRIATICA: si trova nella Val Vibrata offre ampie spiagge sabbiose.- Presenti servizi per disabili – Bandiere blu dal 2009 al 2013.

MARTIN SICURO: Offre una spiaggia di sabbia morbida – Presenti servizi per disabili – Bandiere blu dal 2009 al 2012.

GIULIANOVA: Bandiere blu dal 2009 al 2013.

PINETO: offre sia una pineta che una spiaggia lunghissima di ben 10 chilometri, con un litorale ampio di sabbia fine e dorata. Presenti servizi per disabili – Bandiere blu dal 2009 al 2014.

ROSETO DEGLI ABRUZZI: è una località balneare attrezzata nota anche col nome di Lido delle Rose. Presenti servizi per disabili – Bandiere blu dal 2009 al 2014.

TORTORETO LIDO: si trova sulla costa, possiede una pista ciclabile che collega la cittadina con Alba Adriatica e Giulianova. Bandiere blu nel 2009 al 2014.

Provincia di Chieti:

ORTONA: fa parte della Costa dei Trabocchi e offre spiagge ampie e sabbiose che si alternano a calette nascoste. Bandiere blu dal 2010 al 2013.

ROCCA SAN GIOVANNI: si affaccia sulla Costa dei trabocchi. Presenti servizi per disabili – Bandiere blu dal 2009 al 2014.

TORINO DI SANGRO: fa parte della cosiddetta Costa dei Trabocchi. Presenti servizi per disabili

LE DUNE DI VASTO si sviluppano per circa 3 chilometri e un’ampiezza media di circa 200 metri con un’estensione complessiva di circa 50 ettari, raggiungono i 10-15 metri di altezza e sono riconosciute come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nell’ambito del programma BIOITALY, ed è entrata quindi a far parte della Rete Natura 2000.

VASTO: si trova su di una collina che degrada verso il mare e la sua Marina oggi vanta ottime strutture ricettive. Offre una splendida e ampia spiaggia di soffice sabbia dorata e il mare gode di un’acqua nitida e cristallina. Bandiere blu dal 2009 al 2014.



NUOVO 2015! Torino di Sangro (CH)



Provincia di Pescara:

MONTESILVANO: La sua lunga spiaggia dorata di sabbia finissima ed il mare cristallino dal fondale basso la rendono accessibile a tutti poiché, come menzionato sopra, fa parte del progetto "Mare senza Barriere"

Fontehttps://www.disabili.com/viaggi/speciali-viaggi-a-tempo-libero/spiagge-accessibili/spiag09-abruzzo