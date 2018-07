Sicurezza nelle scuole, nuovo sogno agnonese invita Niro a consiglio comunale su polo scolastico

Il gruppo politico di opposizione al comune di Agnone Nuovo Sogno Agnonese,invita l'Assessore ai lavori pubblici regionale Vincenzo Niro al consiglio comunale straordinario richiesto dallo stesso gruppo da tenersi entro venti giorni , per affrontare le problematiche che bloccano i lavori del completamento del Polo scolastico, affinchè l'assessore possa contribuire fattivamente alla soluzione di un problema che coinvolge la sicurezza dei bambini nell'ambito scolastico

"Alla C.A. Assessore ai Lavori pubblici –viabilità e infrastrutture Sig. Vincenzo Niro

e P.C. al Sindaco di Agnone Avv. Lorenzo Marcovecchio

Oggetto: Completamento Nuovo Polo Scolastico di Agnone Nuovosito in Piazza del Popolo

Gentile Assessore, il Gruppo Consigliare “Nuovo Sogno Agnonese La invita a partecipare al Consiglio Comunale, che dovrà essere convocato entro venti giorni dalla richiesta depositata dal nostro Gruppo il 29.06.2018, per affrontare le problematiche che bloccano i lavori del completamento del Polo scolastico di Agnone. Come ben sa, la messa in sicurezza degli edifici scolastici è stata una priorità del Governo Nazionale e Regionale per consentire ai nostri ragazzi e al corpo docente di svolgere le proprie attività educative in strutture sicure ed efficienti. Oggi per il completamento dei lavori e di conseguenza l’apertura del Nuovo Polo Scolastico di Agnone manca davvero poco, ed è per questo motivo che Le rivolgiamo l’invito a partecipare al Consiglio Comunale per dare un contributo sostanziale alla soluzione che ne impedisce il completamento. Certi della Sua sensibilità verso il tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici confidiamo nella Sua presenza al Consiglio Comunale. Porgiamo Cordiali Saluti Agnone, lì 02 Luglio 2018"