Ecco il nome del vincitore della Fiat 500 della pesca di beneficenza della Polisportiva Agnonese

Molta curiosità circola ad Agnone sui nomi degli eventuali vincitori dei premi messi in palio dalla polisportiva agnonese nell'ambito della pesca di beneficenza ,la cui estrazione è avvenuta Sabato 30 giugno . La maggiore curiosità riguarda il primo premio un Fiat 500-1200, aziendale. Ebbene ci giungono voci sempre più insistenti su Peppino Pacelli, poliziotto in pensione e altresì si vocifera che il signor Peppino abbia intenzione di farne oggetto di donazione. Auguri e complimenti al vincitore! Sull'identità degli altri vincitori, circolano ancora troppi nomi per essere attendibili. Nella galleria fotografica i biglietti vincenti. Per l'occasione segnaliamo che sono aperte le sottoscrizioni per sostenere l'AGNONESE in questo campionato e in primis per l'iscrizione alla Serie D da effettuarsi entro il 12 Luglio.