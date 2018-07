Campagna antincendio  boschiva 2018: i vigili del fuoco partecipano a un seminario su utilizzo mezzi aerei

Nella giornata di oggi il personale Vigilfuoco del Molise,specializzato Direttore delle Operazioni di Spegnimento incendi boschivi ed esperto di Sala Operativa Unificata ha partecipato ad un seminario di approfondimento per l'utilizzo delle nuove procedure di attivazione del mezzi aerei nell' ambito della prossima campagna antincendio boschiva 2018 presso il COAU al Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Molto interessanti le informazioni fornite dal COAU riguardo all' attività nazionale ed internazionale svolta all interno del Dipartimento. Estremamente proficua l' interazione e l' interscambio tra le competenze dei due enti Vvf e Protezione civile entrambi sempre impegnati nel soccorso e nella tutela del cittadino.