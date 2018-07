Belmonte del Sannio, ecco il luglio "made in Comitato Feste"

Da circa tre anni a Belmonte del Sannio è attivo un dinamico, affiatato, propositivo, volenteroso e pieno di entusiasmo Comitato Feste della Parrocchia Santissimo Salvatore, costituito quasi del tutto da giovani over 30, che veramente in questi anni si sono dati da fare per rilanciare non solo la tradizione delle Feste Popolari, ma anche per animare e rivitalizzare la vita sociale, religiosa ed anche turistica della cittadina altomolisana.

Coordinati dalla Responsabile Amministrativa, Carmela Gualtieri, i giovani membri Federica Tatangelo, Marika Mastrostefano, Manuele Nibbio, con l’apporto dell’esperto Gennaro Di Tiello e la collaborazione frizzante e fresca dei giovanissimi collaboratori under 18 Sara Gualtieri e Matteo Marcovecchio, anche quest’anno hanno promosso manifestazioni significative a vantaggio non solo dei cittadini belmontesi, ma di tutto l’Alto Molise. Una caratteristica del comitato è quella di preoccuparsi non sono strettamente della Festa, ma anche e soprattutto dell’addobbo del paese, delle luminarie, della preparazione anche della Chiesa Parrocchiale e di tutto il contorno, che cambiano veramente anche il volto del paese rendendolo sempre più accogliente e bello per le manifestazioni.

Il primo appuntamento è fissato l’8 luglio, con l’inizio delle eliminatorie del Torneo di Tressette, che terminerà con le finali il 12 luglio e con la serata danzante con l’affermato gruppo locale de I CRIC, quindi segue,

l’11 luglio, la Peregrinatio Sancti Anacleti nell’agro del Belmonte, in ricordo dello storico pellegrinaggio da Oratino che accompagnò l’arrivo della statua del Santo in paese, arrivato in processione nella cittadina

il 13 luglio 1748, quindi la Festa Patronale di Sant’Anacleto che si aprirà con la benedizione del Busto di San Giovanni Paolo II nell’omonima piazza, opera dello scultore Colangelo di Castiglione Messer Marino, manifestazione promossa dal Comune a cui il Comitato dà il suo supporto logistico e tecnico, con corteo delle autorità, tra cui spiccano il Vescovo di Trivento S.E. Mons. Claudio Palumbo e l’on. Aldo Patricello, oltre al Sindaco Borrelli, accompagnato dalla Banda di Grottolella, e che nel pomeriggio vedrà l’esibizione del gruppo folkloristico Bufu di Montefalcone del Sannio e la conclusione con lo spettacolo dell’artista frentano di richiamo Roby Santini, vera attrazione in questi paesi. Inoltre

il giorno 14 luglio, dimostrando una grande attenzione al patrimonio musicale tradizionale locale, il Comitato Feste ha voluto promuovere, coinvolgendo giovani, anziani e ragazzi di una gran parte del Molise, il II FESTIVAL DELL’ORGANETTO, con la collaborazione di Pasquale Masciotra, rendendo protagonisti ed attori i tanti culturi locali di questo strumento musicale, tipico anche della tradizione belmontese.

Inoltre, altra manifestazione promossa in riferimento alla Cultura Agricola e Contatina, è quella del Raduno delle cosidette Formiche (motozappa) e trattori per l’Agro Belmontese il 18 agosto 2018, che si concludera nella notte con l’eccitante Schiuma Party per i giovani e non in Piazza Risorgimento. Ma l’opera del Comitato in questi giorni è stata veramente frenetica : fino al 14 luglio è possibile acquistare i biglietti della lotteria di Sant’Anacleto 2018 per finanziare le varie iniziative, con premi che prevedono un depuratore/erogatore d’acqua frizzante MAXMARLENA, un viaggio per due persone in Italia, un frigorifero Candy, Tablet Alcatel, Orologio da polso Rocco Barocco, e Pacchetto benessere per 2 persone.

Un sincero ringraziamento va a tutti gli sponsor di Agnone, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Pescopennataro, Castiglione, Capracotta, Schiavi d’Abruzzo e Pietrabbondante, che con il loro sostegno aiutano tanto queste iniziative di rivitalizzazione dell’intera comunità Altomolisana, visibili in un video sulla pagina facebook del Comitato Feste di Belmonte del Sannio che si invita a consultare, oppure nei manifesti e nei libretti pubblicitari diffusi in Alto Molise. Il Comitato poi intende ringraziare tutti coloro che collaborano spontaneamente e con generosità alla attività promosse, che consentono a tutti di far rivivere e dare speranza di futuro il paese e l’Altomolise, fatto di gente che non si arrende mai difronte alle difficoltà.

Le locandine degli eventi nella galleria fotografica