Belmonte, i disagi di Joele continuano: l'Enel non ha ripristinato la luce negata da 5 giorni

La storia di Joele fa ancora riflettere. In un nostro articolo abbiamo raccontato le motivazioni per cui Joele si è visto improvvisamente staccare i contatori della luce elettrica. Immigrato, da dieci anni a Belmonte del Sannio Is, proveniente dal Marocco,versava il denaro dei consumi della luce elettrica direttamente al proprietario della casa dove lui e la sorellla vivono in in due appartamenti . Joele ha moglie, genitori malati a carico e due figli piccoli, la sorella con il marito hanno tre figli. Cinque bambini, undici persone in totale senza energia elettrica, senza acqua calda. Il bambino più piccolo ha un anno e mezzo. Che cosa ha spinto l'Enel a staccare i contatori dell'energia elettrica? Joele non sa dirlo ma sa che ha corrisposto regolarmente al proprietario dell'immobile i consumi della luce. Versava e versa al proprietario 200 euro al mese, e altrettanto fa la sorella.Storie incredibili accadono in un paese settima potenza economica mondiale. Le istituzioni, gli uomini di chiesa, la società civile dove stanno? In Italia spesso si strilla "prima gli italiani", ma in tanti lucrano sulle povere vite di persone in difficoltà , che inizialmente incontrano tanti ostacoli non ultimi quelli legati alla comunicazione