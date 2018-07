Summer School Unimol ad Agnone. Full immersion con esperti in 'Summer school' dell'Unimol

Dal 9 all 13 luglio ad Agnone (Isernia) neo laureati, dottorandi, ricercatori e giovani studiosi dall'Italia, Europa e India per partecipare ad un evento internazionale di alta formazione universitaria con la presenza di studiosi internazionali in ambito finanziario.

'International Summer School on Empirical Methods in Market Microstructure Research (Emmmr), è la Summer School pensata dall'Università del Molise per quanti intendano integrare i propri studi e le proprie ricerche nell'ambito dei mercati finanziari. La formazione, le lezioni, i corsi, i dibattiti, organizzati in collaborazione con il 'Capital Markets Cooperative Research Centre' di Sydney (Australia) e con la fondazione 'European Capital Markets Cooperative Research Centre', saranno interamente in lingua inglese. Oggetto della Summer School è la ricerca nell'ambito della microstruttura dei mercati finanziari che esamina l'impatto della regolamentazione e della struttura dei mercati sulla qualità e l'efficienza dei mercati stessi.