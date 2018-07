Abruzzo, Capriolo investito e curato ora libero

Era stato investito a lasciato agonizzante sul ciglio di una strada, dov'è rimasto finché non è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri Forestali che hanno allertato i veterinari della Asl Lanciano Vasto Chieti. E' finita bene per un capriolo trovato gravemente ferito anche se ancora reattivo, in territorio di Guardiagrele nei pressi dello svincolo per Casoli.

I soccorsi sono scattati immediatamente, con l'arrivo sul posto dei medici del Servizio Sanità Animale, diretto da Giovanni Di Paolo, che lo hanno prelevato e ricoverato presso la struttura di Bucchianico, dove sono stati riscontrati diversi traumi, il più importante a carico della testa. L'esemplare, un maschio di circa tre anni, è stato poi sottoposto alle cure del caso e dopo qualche giorno ha cominciato a recuperare la posizione eretta e a riavvicinarsi anche al cibo. Dopo una degenza durata nove giorni, il capriolo è stato reimmesso nel suo habitat naturale, nel territorio della provincia di Chieti.