Pro Loco molisane, buone notizie sbloccati i fondi 2014, 2016 e 2017

"Pro-Loco molisane. Sono stati sbloccati i fondi regionali a loro dedicati per le annualità 2014, 2016 e 2017 per un totale di oltre 210 mila euro. Un risultato importante per le associazioni turistiche regionali che, sostenute da decine di volontari, portano avanti nei borghi molisani la nostra cultura, il nostro folklore..le nostre tradizioni!" è l'assessore al turismo regione Molise, Vincenzo Cotugno, ad annunciarlo e continua " Personalmente ho voluto incontrare i vertici molisani dell'Unpli non solo per comunicargli lo sblocco dei fondi ma soprattutto per riallacciare i rapporti tra l’assessorato e le Pro-Loco regionali, in un ottica di nuova collaborazione che possa portare benefici alla promozione del nostro territorio al di fuori dei confini regionali. Con questo spirito è stata accolta anche la mia proposta di organizzare la Prima Giornata regionale delle Pro-Loco che si terrà il prossimo 30 settembre presso il Santuario di Castelpetroso. Sarà un momento di confronto tra l’Assessorato e tutte le Associazioni locali nell’ottica di una proficua collaborazione per gli eventi da programmare nel prossimo futuro.”