Fiat 500: un’emozionante storia che dura da sessantuno anni. Ghiotta occasione per rileggere "L'uomo che ascoltava le 500" di Francesco Paolo Tanzj

Fiat 500 compie 61 anni. Era il 4 luglio 1957 quando sfilò per la prima volta per le vie di Torino, profumata di fabbrica, pronta ad affrontare la tua missione. Motorizzare gli Italiani. Capolavoro di design, di ingegneria e di marketing, nonostante un debutto non brillante, conquistò via via una nazione che aveva fame di motori e di tutti gli altri prodotti del benessere

Nel 1957 uscì il primo modello dalla fabbrica del Lingotto nel pieno del miracolo economico italiano la Fiat 500, o meglio la Nuova 500 come venne battezzata per distinguerla dalla precedente sebbene più conosciuta come Topolino, in un sol colpo contribuì alla motorizzazione di massa in Italia e, di fatto, aprì il filone delle citycar. Declinandosi in vari modi, rimase in produzione dal 1957 al 1975 e conquistò le simpatie di quasi 3,9 milioni di automobilisti in tutta Europa, spesso accompagnandoli nei primi passi della guida ma insegnando, a tutti, a prendere confidenza con la doppietta per scalare poiché il suo cambio non prevedeva sincronizzatori. Quando dallo stabilimento Mirafiori esce il primo “cinquino” alla tv italiana iniziano le prime puntate di Carosello, quando va in pensione arriva il formato di registrazione video Vhs. Contestualmente, fu testimone di anni cruciali sia per la trasformazione sia dell'Italia in moderno paese industriale sia di personaggi, eventi, movimenti e scoperte che hanno segnato quel periodo

Qualche anno fa lo scrittore Francesco Paolo Tanzj ne celebrò il ricordo in un simpaticissimo quanto assurdo racconto intitolato appunto “L’uomo che ascoltava le 500”, apparso nell’omonima raccolta pubblicata dalle edizioni Tracce di Pescara nel 2014, dove si narra di una giovane coppia in viaggio su una 500 di nome “Ciumachella” che durante il percorso fa i capricci e deve essere riparata in un’officina. Qui entra in ballo un vecchio meccanico in sedia a rotelle conosciuto come “quello che ascolta i motori” e in particolare quelli della 500. La piccola vettura viene miracolosamente riparata, consentendo alla giovane coppia di proseguire il viaggio.

Nulla di meglio, allora, che rileggere questo simpatico racconto, dedicato alla più popolare e amata mini-vettura del Bel Paese e non solo. Il libro ebbe un notevole successo di pubblico e di critica , tanto che all'epoca fu presentato anche a New York presso il Westchester Italian Cultural Center L'autore Francesco Paolo Tanzi, scrittore , poeta, nonchè uno dei 50 migliori professori d'Italia tra gli 11.000 selezionati, dal prestigioso concorso nazionale Italian Teacher Prize