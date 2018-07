Molise vetrina del jazz internazionale. Dall'11 al 20 luglio con 'Jazz in Campo, Jazz in Galdo'

CAMPOBASSO, 4 LUG - Sei appuntamenti per sei serate all'insegna del Jazz: dall'11 al 20 luglio in Molise 'Jazz in Campo, Jazz in Galdo', alla 14/a edizione, tra Campodipietra e San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso. Oggi, a Campobasso, la presentazione alla stampa nella sede dell'assessorato regionale a Turismo e Cultura. Nomi nuovi e anche ritorni, come quelli di James Senese, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo con la musica di Pino Daniele. Poi Silvia Mezzanotte, Sergio Caputo e Carlo Massarini, capostipite del giornalismo musicale, con 'Dear Mister Fantasy - leggende e storie rock nelle fotografie', una mostra delle foto scattate nel corso della sua attività professionale in tutto il mondo. In cartellone anche Bestaff, San Francisco String Quartet. Con l'occasione l'assessore Cotugno ha annunciato, a ottobre, gli Stati generali della Cultura e Turismo "per disegnare e condividere con il territorio un programma triennale di tutte le manifestazioni".