Vigili del fuoco in azione sul litorale:Un grosso incendio ha incenerito un appezzamento di grano e orzo

Nella tarda mattinata di oggi una squadra VVF del distaccamento di Termoli è stata impegnata sul litorale per diversi incendi. Uno degli incendi è avvenuto in una contrada del comune di S. Martino (CB) e ha incenerito circa 11 ettari di una coltivazione a grano e orzo dove si è reso necessario anche l'intervento della squadra VVF del distaccamento di S. Croce ; nell'evento distrutta anche una mietitrebbia ; le operazioni dei Vigili del fuoco di spegnimento e bonifica sono risultate complesse e impegnative e le cause sono in corso di accertamento .