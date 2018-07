Attestato di Pubblica Benemerenza e medaglia di bronzo della protezione civile ai vigili del fuoco di Isernia

Si è svolta questa mattina, presso la sede del Dipartimento della Protezione

Civile a Roma, la Cerimonia di conferimento degli attestati di pubblica

benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile.

Dopo la riforma della normativa in materia - avvenuta nel 2014 con apposito

decreto istitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina

l’attestazione del riconoscimento – è stato adottato un criterio di

valutazione premiale del merito e dell’operato dei candidati che si sono

profusi sul campo durante un evento emergenziale.

Durante la cerimonia, presieduta dal Capo Dipartimento della Protezione

Civile Dott. Angelo Borrelli, è stato consegnato anche al Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia un attestato di pubblica

benemerenza e medaglia di bronzo, a titolo collettivo, per l’emergenza

meteorologica del 5 e 6 marzo 2015, in cui il personale operativo si

distinse per l’alta professionalità e per aver portato, in un momento di

particolare disagio per la provincia, soccorso anche in comuni delle

provincie limitrofe.

Il riconoscimento, conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su

proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, è stato consegnato

al Capo Squadra Andrea Antenucci in rappresentanza di tutto il personale del

Comando che durante l’emergenza del 2015 partecipò con merito alle

operazioni di protezione civile, dimostrando particolari doti di altruismo e

abnegazione.

Il Capo Squadra, durante una breve ma sentita cerimonia svoltasi nel primo

pomeriggio presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Isernia, ha consegnato, a sua volta, l’attestato e la medaglia al Comandante

Provinciale ing. Raffaella Pezzimenti.