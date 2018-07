Centri per l'impiego, Di Lucente contro i 5 stelle: per loro non è la priorità

L'attività del Consiglio Regionale è iniziata. La dodicesima legislatura è nel pieno delle sue attività. Lo dichiara il Consigliere regionale Andrea Di Lucente. L'esponente dei Popolari per l'Italia non lesina attacchi al Movimento Cinque Stelle. Confermando che in Molise, centrodestra e pentastellati sono agli antipodi.

"Anche se è solamente l’inizio - dichiara Di Lucente - arrivano importanti novità per i lavoratori. Il consiglio regionale ha dato il via libera (senza il sostegno dei 5 Stelle, ovviamente, per i quali il lavoro non è poi questa grande priorità) al processo per il trasferimento degli operatori dei centri per l’Impiego dalle Province alla Regione. E ha avviato l’iter per la stabilizzazione dei precari del Cpi di Isernia. I Centri per l’Impiego sono il punto di raccordo tra chi cerca lavoro, le aziende e le istituzioni, ma sono anche una fonte di professionalità necessaria e mettere in campo tutte le misure per rilanciare il mercato del lavoro in Molise. Siamo partiti dalla fine del processo per risalire piano piano e al suo inizio e progettare politiche del lavoro serie. Ed è soltanto l’inizio di un percorso di riforme che costruiranno un Molise migliore".