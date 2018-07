Consiglio regionale, la IV commissione della XI legislatura risparmia 42mila euro

In consiglio regionale non si parla soltanto di dodicesima legislatura. Da quella precedente c'è una buona notizia. E la riporta la ex presidente della quarta commissione consiliare, Nunzia Lattanzio. Si tratta del risparmio di 42.834,00 euro. Il tutto maturato negli anni 2014- 2018.

La notizia arriva da un messaggio facebook. "La ratifica!- ha dichiarato Lattanzio - con il formale deposito in Consiglio regionale degli atti in originale afferenti all'esercizio 2014-2018 del Gruppo Misto, l'iter politico-istituzionale è definitivamente concluso. Il gruppo consiliare da me presieduto, per ben 4anni, registra un attivo di €42.834,00, residuo di economia risparmiato, e già rientrato -per restituzione- nelle casse dell'Ente Regione. Fiera di me! Tra le dita...la mia penna blu. Pronta a scrivere un nuovo capitolo".

Il centrosinistra riesce quindi a restituire denaro. E lo fa con i fatti. e senza troppi proclami