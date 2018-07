Campobasso si colora di rosso per l'accoglienza dei migranti, aderisce anche la Cgil

Campobasso si colora di rosso per la lotta contro le morti in mare dei richiedenti asilo. All'appello promosso da Libera, Gruppo Abele, Anci e Anpi ha aderito anche la Cgil Molise. Questo l'appello promosso: #Indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà.

Il sindacato invita tutti i lavoratori iscritti e anche i non iscritti che condividono, ad indossare una maglietta rossa domani 7 luglio, e a partecipare al presidio, organizzato dalle Associazioni, che si terrà in Piazza Prefettura a Campobasso dalle ore 10 alle ore 11 . La manifestazione intende contrastare e arginare l’ondata di insofferenza sociale che sta crescendo a dismisura nel nostro paese provocando comportamenti di rigetto e discriminazione nei confronti delle diversità e in particolar modo dei migranti