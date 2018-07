Lite tra pastori per il pascolo, finisce a coltellate. 65enne arrestato dai Carabinieri.

E' finito in manette un 65enne di Conca Casale. Deve rispondere di detenzione di armi e aggressione. Era nei campi quando, per motivi futili a detta degli inquirenti, ha accoltellato un 57enne sempre del posto. La lite è avvenuta nei pressi delle loro proprietà agricole. La vittima con ferite in varie parti del corpo è stata immediatamente soccorsa e trasferita da un’autoambulanza presso l’ospedale civile di Isernia dove è tuttora ricoverata. L’aggressore, si è immediatamente allontanato dal luogo dell’accoltellamento, spingendosi con il proprio gregge in una zona impervia del piccolo comune molisano. I Carabinieri di Venafro e di Isernia, si sono immediatamente messi alle ricerche dell’uomo riuscendo poco dopo a rintracciarlo. Nel corso della perquisizione personale operata a suo carico, sono stati rinvenuti due coltelli, di cui uno ancora sporco di sangue. Successivamente è stata eseguita una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti quattro fucili e relative munizioni, regolarmente detenuti. Sia i coltelli che i fucili con le munizioni, sono stati sottoposti a sequestro. Il 65enne a questo punto è stato trasferito in caserma dove si trova tuttora in stato di arresto, per espletare le formalità di rito.