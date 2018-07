La lega attacca Tgr Molise, comitato di redazione e assostampa: toni inaccettabili

La Lega del Molise si è lamentata per il poco spazio riservatole dalla Tgr Molise. Lo ha fatto con una nota promossa dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo. Immediata la risposta del comitato di redazione della Rai e di Assostampa Molise.

“Vogliamo evitare di portare all'attenzione del Ministro Matteo Salvini, la notizia di questi spiacevoli episodi” Sono i toni con cui la segreteria provinciale della Lega di Campobasso, in una mail inviata alla Redazione della Tgr Molise, contesta l’assenza di spazio nei nostri telegiornali per le dichiarazioni della capogruppo della Lega in consiglio regionale Aida Romagnuolo. Affermazioni false, come documentano i nostri telegiornali, ma ciò che più preoccupa è il chiaro atteggiamento intimidatorio e minaccioso rivolto all’intera Redazione. I giornalisti della Tgr Molise, riuniti in assemblea, respingono questa indebita ingerenza e denunciano il tentativo di influenzare il loro lavoro. E’ un comportamento inaccettabile che mina la libertà di stampa e di cronaca. Il Comitato di Redazione ha sollecitato un incontro chiarificatore alla segreteria provinciale del partito. Segreteria che non ha ritenuto opportuno rispondere. Per questo motivo chiediamo scuse formali per i toni e i contenuti espressi.

Altrettanto forti i toni di Assostampa Molise che riportiamo integralmente : “Inaccettabile e intimidatoria la lettera con cui la Lega Molise si è rivolta alla Tgr di Campobasso per imporre l’inserimento di una dichiarazione della Consigliera regionale Aida Romagnuolo in un servizio giornalistico. Quando la politica ha la pretesa di decidere la scaletta dell’informazione, di limitare l’autonomia della redazione, si mette in discussione la democrazia e la libertà di stampa. Ad aggravare la vicenda la minaccia palese di ricorrere al leader nazionale Salvini, in caso di mancata osservanza della richiesta. Il ‘nuovo’ che avanza in politica è caratterizzato da toni sostenuti, comportamenti scomposti e sopra le righe. La Rai, sia chiaro, è un patrimonio degli italiani e non dei partiti, la sua informazione risponde alla deontologia e alla professionalità alta dei giornalisti. L’Associazione della stampa del Molise esprime, pertanto, solidarietà ai colleghi della Tgr Molise, ai quali non farà mancare sostegno per respingere gli attacchi esterni e le indebite ingerenze”.