Termoli-Figlia adolescente e padre rischiano di annegare, li salva il bagnino del Blue tuff

TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 LUG - Hanno rischiato l'annegamento in mare a Termoli due villeggianti, padre e figlia di Foggia: il mare mosso a causa del vento forte ha creato più di qualche difficoltà ai due foggiani che, intorno all'ora di pranzo, stavano facendo il bagno nella spiaggia libera adiacente il Lido Blu Tuff, situato a nord di Termoli. Il bagnino dello stabilimento balneare insieme ad altri bagnanti del lido sono intervenuti traendo in salvo il padre che aveva già bevuto molta acqua e la figlia. La presenza di un medico del San Timoteo di Termoli sul posto ha agevolato il primo soccorso ai due, fortemente provati. Un'ambulanza del 118 Molise ha trasferito l'uomo al pronto soccorso dove è stato sottoposto a terapie. La ragazza si è ripresa in spiaggia.