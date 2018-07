Campomarino Lido, l'accusa della minoranza: in dieci anni paese peggiorato

La denuncia è del consigliere comunale di opposizione del gruppo "Campomarino nel cuore" Antonio Saburro. Un atto di accusa che la dice tutta sull'operato dell'amministrazione che, il prossimo anno, terminerà il suo mandato insieme a quelle di Campobasso e Termoli. Si tratta di un bilancio assai impietoso che riguarda l'intera gestione della cosa pubblica. Il lido è a pochi km da San Salvo e Vasto a livello geografico.

Ecco il contenuto delle accuse di Saburro.

"Oramai siamo in piena estate, l’ultima del vostro mandato - ha dichiarato- e posso affermare tranquillamente che si sta concludendo un decennio all’insegna del nulla. Nelle linee programmatiche 2009-2013, dichiaravate che l’obiettivo della maggioranza era quello di ridurre al minimo la distanza tra le vostre intenzioni ed il realizzato. Era vostro intento primario, raccogliere ed interpretare i reali bisogni dei cittadini, emanando specifici atti e provvedimenti, in modo da trasformarli in risposte concrete, dalla sicurezza dei cittadini, alle opere pubbliche, all’urbanistica, alla tutela del territorio e dell’ambiente.

Volevate far riscoprire a Campomarino un ruolo da protagonista nel territorio, sfruttando le enormi potenzialità di cui disponeva e che era giunto il momento di accelerare e far ripartire la crescita e lo sviluppo. Dichiaravate che il vostro biglietto da visita sarebbe stato l’ingresso a Sud con una ristrutturazione del Cavalcavia che, non solo sarebbe stato asfaltato nuovamente, ma addirittura lo avremmo visto immerso nel verde.

Risultato dopo 10 anni? Il Cavalcavia non solo non è stato nuovamente asfaltato, ma lo vediamo ancora incompleto e privo di verde (se non quello delle canne).

Dichiaravate di aver già raggiunto un accordo con la Regione Molise per la gestione della Pineta, in modo da assicurare la costante pulizia e sfruttandone tutte le potenzialità turistiche (aree ristoro e viali per passeggio pedonale, ecc.).

Risultato dopo 10 anni? La Pineta, non solo non è stata ripulita, ma la situazione di degrado è addirittura aumentata.

Dichiaravate di aver sbloccato i lavori del prolungamento del Lungomare e per il completamento della Litoranea, opere indispensabili per il rilancio del Lido.

Risultato dopo 10 anni? Del prolungamento del Lungomare e del completamento della Litoranea, nemmeno l’ombra.

Dichiaravate di voler puntare al recupero e riqualificazione paesaggistico - ambientale del Bosco Fantine. Risultato dopo 10 anni? Bosco Fantine, oltre ad essere trascurato, risulta anche chiuso per chi vi volesse accedere. Nelle linee programmatiche 2009-2013, non inserivate il completamento del Porto Turistico, cosa che però troviamo nelle linee programmatiche 2014-2018 relative al secondo mandato. Dichiaravate che dopo numerose vicissitudini e battaglie legali, si era tornati a una ripresa delle attività legate al porto, con notevole incremento di richieste di ormeggio da parte di nuovi diportisti e grande interesse intorno all’area oggetto della concessione demaniale, tant’è che nel breve tempo si sarebbero avviate le procedure a soggetti privati per il completamento e la gestione del Porto Turistico. Risultato dopo 5 anni? Non solo non ci sono stati incrementi di richieste di ormeggio da parte di nuovi diportisti, ma non vedo nemmeno questo grande interesse intorno all’area oggetto della concessione demaniale, tant’è che le costruzioni a ridosso del porto sono ferme da anni e i terreni acquistati da società private sono stati messi in vendita.Avete fallito tutti gli obiettivi che vi eravate prefissati per il rilancio del Lido, e sappiate che una rotatoria e qualche altro piccolo intervento, tra l’altro eseguiti da imprese private a scomputo di lavori per costruzioni residenziali, non serviranno a salvarvi dai vostri 10 anni fallimentari per il rilancio del Lido".