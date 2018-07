Genio in rosa a Castiglione messer Marino, 100 e lode alla maturità per Serena di Stefano

Oggi 9 luglio, sono usciti dli attesissimi "quadri", presso il Liceo Scientifico di Agnone. I famosi quadri sono i risultati e la relativa votazione riportati dai ragazzi dopo aver sostenuto l'esame di maturità. Nella foto della galleria fotografia si possono osservare le votazioni di tutti i ragazzi che hanno sostenuto la prova presso il Saltano all'occhio i punteggi la cui media risulta elevata. Ma tra i tanti bei voti spicca il 100centesimi e lode di una bravissima studentessa, Serena Di Stefano, di Castiglione Messer Marino. Serena eccelle in tutte le materie ma preferisce in assoluto lo studio della matematica e probabilmente la sua meta prossima sarà l'università , la Normale di Pisa,dovei iscriverà al corso di studi in ingegneria.

Complimenti a tutti i ragazzi e congratulazioni vivissime alla brava Serena e alla sua famiglia da Altomolise.net