Incidente sulla statale 650, cinque feriti all'Ospedale di Isernia

Sono giunte anche da Agnone oltre che da Isernia e Boiano le ambulanze che, nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenute sulla SS 650 teatro di un incidente stradale. Nel pomeriggio un'autovettura in rientro verso Isernia, con cinque giovani a bordo, per causa in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha impattato sulle barriere di protezione laterali. Gli occupanti, feriti, sono stati trasportati in rapida successione dal 118 all'Ospedale Veneziale.

Oltre ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, prontamente intervenuti sul posto, e la Polizia Stradale presenti anche i Carabinieri, Questura e ANAS.