Meteo Molise: Stabile e un pò ventoso

Da qualche giorno la penisola italiana è sotto il flusso di correnti più fresche da est legate ad una saccatura in quota presente sulla penisola balcanica. Questa configurazione ha provocato un abbassamento delle temperature con valori al di sotto della media del periodo e la presenza di fronti temporaleschi, anche di forte intensità, sulla fascia adriatica. Tale flusso fresco continuerà anche nei primi giorni della settimana entrante, interessando più direttamente il lato adriatico della penisola. A causa di questi venti da est, le temperature si manterranno su valori leggermente al di sotto della media. Da mercoledì una perturbazione proveniente dalla Germania potrebbe apportare temporali e piogge sul Nord Italia, mentre al centro-sud l’alta pressione si rafforzerà garantendo stabilità e tempo via via più caldo nel proseguo della settimana. Il caldo africano tornerà protagonista prima in Sardegna e poi sulle regioni meridionali nella parte centrale della settimana, ma non sarà in grado di interessare direttamente tutta la Penisola.

martedi- mattinata soleggiata e stabile. Pochissime le nubi. Al pomeriggio qualche nube in più ma in contesto di tempo soleggiato. In serata tempo stabile. Temperature in ripresa con punte di 30- 32 gradi sul venafrano e basso Molise. Venti deboli. Mari calmi.

mercoledì: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e stabile. Al pomeriggio solo qualche addensamento nuvoloso sui rilievi interni. Temperature che guadagneranno ancora qualche grado: fino a 28-29 gradi sul capoluogo, 30-33 nel venafrano e piane del basso Molise. Venti deboli. Mari calmi.