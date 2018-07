Gam Bojano, fino a novembre 2019 gli ammortizzatori sociali

Tirano un sospiro di sollievo gli ex dipendenti della Gam di Bojano. La notizia la ha diffusa il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Antonio Federico. Riguarda la cassa integrazione straordinaria che arriverà fino al mese di novembre del 2019. La conferma, spiega Federico, arriva "dai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro" che lo stesso pentastellato ha contattato, riferisce il deputato, in seguito ai dubbi sorti sul periodo di copertura della proroga di un anno, votata il 14 giugno scorso, alla Camera dei Deputati, degli ammortizzatori sociali per le aziende nelle Aree di crisi complessa, tra cui quella delle zone industriali di Isernia, Venafro, Campochiaro e Bojano. Agli ex dipendenti dell'azienda avicola, la Cigs sarebbe scaduta il 4 novembre prossimo. "Una buona notizia la proroga anche alla luce del fatto che il gruppo che ha rilevato lo stabilimento sta già realizzando investimenti per provvedere a ricollocare il personale e avrà bisogno di oltre un anno di tempo per le procedure"."Ora, quindi - conclude Federico - la palla passa alla Regione che deve portare avanti gli adempimenti di propria competenza".