Osservatorio di Immobiliare.it: Molise,valori case in vendita sono scesi ancora del 3,2%, con picchi negativi a Campobasso

Soffrono ancora i valori immobiliari in Molise dove i prezzi richiesti per le abitazioni in vendita proseguono sul trend al ribasso anche nei primi sei mesi del 2018. Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale, i valori degli immobili in vendita sono scesi ancora del 3,2%, con picchi negativi a Campobasso dove il calo ha raggiunto il 6,1%. Per quanto riguarda gli acquisti immobiliari nei due capoluoghi di provincia, l'oscillazione semestrale delle cifre richieste è in negativo anche a Isernia (-5,7%). Un metro quadro residenziale costa 1.083 euro a Isernia, 1.067 euro/mq a Campobasso. Quanto alle locazioni, nei primi sei mesi del 2018 sono cresciuti i canoni, +0,9% la variazione rilevata dall'Osservatorio di Immobiliare.it. A Isernia i canoni richiesti sono aumentati del 6,8%, a Campobasso sono invece calati di quasi cinque punti percentuali (-4,8%).(ANSA).