Atm, il comune di Agnone informa: spostata la fermata degli autobus del bivio di Bagnoli

L'Amministrazione Comunale, facendo propria la nota della società ATM, informa la cittadinanza che la fermata degli autobus sita sulla Trignina, all'altezza del bivio Bagnoli/Agnone, sarà temporaneamente trasferita presso il "bar Vitullo" situato al bivio di Pietrabbondante.

Tale momentaneo disagio servirà alla messa in sicurezza dell'area di sosta così da consentire, entro il prossimo mese di settembre, la possibilità ai viaggiatori di raggiungere più agevolmente l'alto Molise.

Tale decisione non può che essere salutata con gioia dall'amministrazione ed in particolar modo dal consigliere con delega ai trasporti Germano Masciotra il quale, in più di un'occasione, aveva segnalato tale criticità lavorando, nel contempo, ad un piano di rivisitazione degli orari dei diversi autobus che con piccolissime variazioni, garantirebbero una migliore fruizione dei mezzi pubblici per Agnone ed i diversi centri dell'Alto Molise.

Tutto ciò nell'attesa che dall'Ente Regione venga dato il via libera per un autobus navetta che colleghi Agnone con la Trignina; luogo,questo, di transito della maggior parte degli autobus diretti verso i grandi centri