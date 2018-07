Fruttagel Larino, arriva il contratto integrativo aziendale

Il 25 giugno 2018 (facendo seguito a quanto già sottoscritto presso lo stabilimento di Alfonsine), si è concluso l’iter per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale per lo stabilimento Fruttagel di Larino.

L’Accordo sottoscritto, recepisce in modo altamente innovativo, l’importanza e la sostanza dei temi della Responsabilità sociale di impresa, assegnando alle misure di sostegno ai bisogni dei dipendenti (con grande attenzione al personale avventizio), un ruolo fondamentale nell’intero impianto dell’integrativo aziendale.

I contenuti vertono sulla individuazione di tre sezioni distinte:

Organizzazione del lavoro (con misure classicamente retributive)

Premio di risultato (con una più precisa individuazione dei parametri legati all’effettivo andamento aziendale )

Welfare aziendale (con una serie di misure innovative aggiuntive rispetto alle restanti sezioni)

Adottate misure quali: permessi retribuiti per ragioni sociali particolari al personale avventizio; integrazione per tutte le lavoratrici madri di una quota retributiva in caso di la maternità facoltativa di tutte le lavoratrici madri; aspettative per bisogni particolari extra CCNL; regolamentazioni di flessibilità per gli orari delle lavoratrici madri o per i riposi programmati del personale avventizio; prevedere un supporto specialistico ai dipendenti sui temi della nutrizioni e del benessere alimentare ecc.

Definita, inoltre, una somma, da mettere a disposizione per il sostegno al reddito dei dipendenti attraverso rimborso di spese dagli stessi sostenute per ragioni legate ad esempio alla scolarità dei figli, sanitarie o di assistenza : Somma identificata in modo fisso, quindi aggiuntiva e non alternativa ai premi o alle altre misure.

Quanto sopra è stato responsabilmente condiviso con attenzione ai maggiori bisogni dei dipendenti ed anche con la necessaria attenzione alla sostenibilità economica dei contenuti complessivi del contratto integrativo. Un ottimo lavoro, utile ed equilibrato, che pone Fruttagel sicuramente all’avanguardia sui temi del Welfare aziendale e della contrattazione aziendale, e per il quale ringraziamo, oltre ai colleghi delle RSA dello stabilimento di Larino, le Organizzazioni Sindacali Flai-CGIL, FAI-Cisl e UILA-UIL del Molise.