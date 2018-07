Volturniadi, inizia da oggi la campagna di raccolta fondi

L'8 e il 9 agosto Cerro al Volturno ospiterà la decima edizione della "Volturniadi". Si tratta di un momento aggregativo che coinvolge sei comuni della Valle del Volturno: Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta a Volturno, Acquaviva di Isernia e Castel San Vincenzo. L'ultimo comune appena citato ha ospitato l'edizione dello scorso anno vinta da Colli.

Cosa sono le Volturniadi? Si tratta di una manifestazione si caratterizza per le attività ludico sportive che vengono proposte in una sorta di Giochi senza frontiere della Valle. Momento di forte aggregazione che si concretizza in una sana competizione accesa che esalta il campanilismo dei comuni ma che poi li unisce inesorabilmente.

Oggi il consigliere comunale di Cerro Gabriel Paolone, componente del comitato Volturniadi, insieme a Pierdomenico Amodei, ha lanciato oggi in conferenza stampa, il progetto di crowfounding per la manifestazione di quest'anno. E' possibile donare, collegandosi a questo link, qualsiasi somma si voglia. Lo possono fare i cittadini dei comuni coinvolti, ma anche semplici spettatori provenienti non dall'area del Volturno. Per effettuare una donazione basta aprire il link , cliccare su "Sostieni progetto" e inserire l'importo che preferite, scegliendo il metodo di pagamento. Dopo aver accettato le condizioni e i termini della piattaforma, confermate la donazione e vi arriverà una mail di notifica dell'esito positivo.

Ma Paolone pensa in grande. E per questo ha avuto l'idea che porta al coinvolgimento di tutti gli amministratori dei comuni partecipanti.

"Chiedo a tutti gli amministratori dei paesi partecipanti - ha dichiatato Paolone - di donare almeno 10 euro che vadano per la realizzazione di questa manifestazione. E' un modo per dimostrare di essere attenti a ciò che avviene nella propria comunità e potrebbe essere, nel contempo, un esempio di buona politica".

Dal 2009 il comitato ha ideato ed organizzato il format Volturniadi. Obiettivo della manifestazione quello di coinvolgere in un unico evento le popolazioni di 6 comuni limitrofi e di far conoscere il territorio della Valle del Volturno a quanti trascorrono le vacanze estive in Provincia e Regione.