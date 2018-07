Soa e Flm Fca Termoli: condanna per le scelte degli Agnelli su Cristiano Ronaldo alla Juve

La FLMUniti CUB Fiat Fca di Termoli e il SOA Sindacato Operai Autorganizzati dopo Melfi esprimono la loro preoccupazione in merito all'acquisto di Cristiano Ronaldo, contemporaneo all'esubero di 1700 esuberi nella città lucana. E per questo motivo emettono un comunicato comune.

"Fiat Fca e le operazioni finanziarie e gli operai - È lo specchio della società attuale quella dell'immagine e della moda attorniata da milioni di euro intanto a Melfi in questi giorni l'azienda comunica 1.700 esuberi e cassa integrazione almeno fino a gennaio e chiede alla collettività gli ammortizzatori sociali e il risultato per I lavoratori è sempre perdente in termini di salari ridotti e incertezza per il futuro , dopo la presentazione del piano Industriale anche a Termoli è sceso il silenzio nessuno parla o ha paura di esprimersi , tra interinali , trasfertisti e fissi a lavorare con un contratto dalle flessibilità allucinanti mentre Rovazzi canta in tv e Cristiano Ronaldo viene accalappiato direttamente da Agnelli , anche le guerre da parte dei governanti vengono fatte passare tutte come missione di pace eppure si continua a morire .La confusione fa da padrona , continueremo a contrastare le politiche economiche e dei profitti .Solidarietà , pace diritti e informazione".