Mondiali 2018, è tripudio di gioia molisana per la Croazia in finale

La finale dei mondiali di calcio 2018 in Russia sarà Francia Croazia. Nella serata di ieri con un sorprendente 2 a 1 sull'Inghilterra la seconda finalista arriva pewr la prima volta sulla vetta del calcio mondiale.

La notizia ha portato molta gioia in Molise e in particolare nei comuni a minoranza croata come Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise. Ma non solo perchè la lingua croata molisana è storicamente attestata attraverso la colonizzazione da parte di profughi croati nei comuni di Palata, Tavenna, Mafalda, Montelongo, Petacciato, San Biase e San Giacomo degli Schiavoni. (tutti situati nella medesima provincia di Campobasso). C'è chi chiama la Croazia sua seconda patria. Riportiamo qui due commenti di due persone molisane al termine del match calcistico che rimarrà nella storia croata.

"Grande match della Croazia che batte 2-1 la blasonata Inghilterra - dichiara Tonino Palomba (titolare delle foto pubblicate)- e conquista la FIFA #WorldCupFinal di #Russia2018. Assente l'Italia la nostra simpatia ad una nazione "sorella" del Molise, regione in cui 3 comuni: Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise hanno origini croate, riaffermate di recente con la storica visita della Presidente Croata, Kolinda Grabar-Kitarovic".

Soddisfatta anche la campomarinese Costanza Carriero, che segue le gesta della Croazia sin dai gironi eliminatori. "Evviva.... - ha dichiarato- siamo in finale. grande Croazia. una lezione che non dimenticheranno molto facilmente i giocatori 'delle grandi' squadre superpagati. felice per la mia seconda patria (da 20 anni a questa parte)".

Ed è già febbre da organizzazione di maxischermi in tutti i comuni a lingua croata del Molise per gustarsi la finale di domenica prossima con la Francia. E il Molise si colora tutto di croato anche complice l'avversione degli italiani per la Francia.