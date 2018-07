Ricostruzione post sisma Abruzzo, Mazzocca insedia il Tavolo di partecipazione attiva

Martedì 10 luglio, presso la Sala Consiliare della Provincia di Teramo, si è insediato il "Tavolo di partecipazione attiva" con una prima riunione sul tema della ricostruzione post sisma 2016/17.

Al Tavolo, convocato dal Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, neo Sovrintendente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sono state invitate tutte le realtà associative attive sul territorio, da quelle istituzionali a quelle di categoria e professionali.

"La riunione che ha avuto luogo ieri - dichiara il Sottosegretario Mazzocca - è stata convocata circa un mese fa e poi rinviata per problemi di varia natura. Dal prossimo incontro il Tavolo prevederà la partecipazione, oltre che di tutti i Comuni del cratere, anche di altri soggetti pubblici materialmente interessati (come l'Ater di Teramo).

Sul tema del coinvolgimento dei Comuni del cratere dell'Alto Aterno, in Provincia di L'Aquila, ho personalmente dichiarato la mia disponibilità a svolgere degli incontri di natura puntuale recandomi in loco come farò prossimamente a partire da Campotosto, per proseguire con Capitignano ed i centri più a valle".