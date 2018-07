Venafro, controlli dei carabinieri a 360 gradi: donna denunciata per detenzione di droga

Detenzione illegale di sostanze stupefacenti: è il reato di cui deve rispondere una donna fermata a Venafro dai carabinieri. La hanno beccata mentre si trovava nei pressi di un locale nel centro cittadino. Si è subito mostrata nervosa e per questo motivo si è proceduto ad un controllo. All’interno della borsetta che aveva al seguito, insieme agli effetti personali, sono stati rinvenuti anche due involucri contenenti rispettivamente hashish e marijuana, nonché un trita “erba” per preparare le dosi.Ulteriori indagini sono in corso per accertare se le dosi rinvenute erano per uso personale o se destinate all’attività di spaccio

E sempre a Venafro, un pregiudicato del posto, è stato sorpreso dai Carabinieri nel corso della notte, alla guida di un’auto, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Così facendo ha messo così in gravissimo pericolo la sicurezza stradale. Il pregiudicato è stato fermato ad un posto di blocco seguito nel centro cittadino dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. L’auto è risultata essere di proprietà di un suo conoscente, è stata sottoposta a sequestro, mentre per il conducente è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.