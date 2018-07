Poggio Sannita, coppia di anziani salvati dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata questa mattina a Poggio Sannita. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco di Agnone. Che hanno salvato sia l'abitazione che la coppia di anziani che ci viveva all'interno. I danni sono stati pochi e i pompieri hanno potuto agire in tutta tranquillità. Sono stati gli stessi operatori che hanno chiesto, successivamente agli operatori del 118 di intervenire. I due coniugi sono stati trasportati in ospedale per precauzione. La loro è stata soltanto una brutta avventura.