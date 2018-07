Forza Nuova choc su Belmonte e gli immigrati: legittimo atto di resistenza etnica

Ad alimentare il clima di intolleranza contro i migranti, a margine dell'episodio avvenuto a Belmonte del Sannio, è intervenuta la sezione di Forza Nuova Molise. Che ha inviato un comunicato in cui ha attaccato la presenza dei migranti e invoca una azione di "legittima resistenza etnica".

" È notizia di poche ore fa - si legge nel comunicato- che a Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia, è stato lanciato un ordigno incendiario artigianale contro la struttura che avrebbe dovuto ospitare gli extracomunitari in arrivo nel paesino altomolisano".

Fin qui hanno ricordato quanto accaduto. E' il pezzo seguente a far capire che ci sono parole che non andrebbero mai dette. Noi le riportiamo solo per far capire quanto sta accadendo ma ci discostiamo nettamente da questo messaggio.

"Forza Nuova Molise - inizia l'invettiva - che da sempre si oppone all'invasione della regione da parte dei balordi extracomunitari, esprime massima solidarietà e vicinanza alla popolazione di Belmonte, resasi protagonista di un'azione di legittima resistenza etnica. Infatti, è dovere etico e civico dei molisani impedire che orde di incivili arrivino da altri continenti per turbare la quiete e la tranquillità della nostra regione, da sempre nota per essere l'isola felice d'Italia".

Balordi, incivili e resistenza etnica legittima sono le parole intolleranti pronunciate. Che poi il Molise non sia la classica isola felice d'Italia lo dimostrano le notizie che le forze dell'ordine ci inviano tutti i giorni. Certo il livello di criminalità non è affatto paragonabile a quello di regioni più grandi e più densamente popolate, ma i crimini degli italiani esistono e non possiamo girarci dall'altra parte. E poi la chiusura del comunicato che si commenta da solo.

"Contro i nuovi invasori - concludono - Forza Nuova continuerà ad offrire il proprio sostegno al popolo molisano e ad affiancarlo, anche fisicamente, nella lotta per la tutela dell'identità, della cultura e delle tradizioni locali".