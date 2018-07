Jazz in Campo, domani la terza serata

Terza serata di Jazz domani a Campodipietra, per la XIV edizione di “Jazz in Campo – Jazz in Galdo”.

Alle 21, sul palco di Piazza della Rimembranza, apertura affidata al gruppo ‘Alice in the cruel sea’ con Sara Rinaldi, Filippo Faustini e Andy Kosakovski.

Alle 21.45 ‘Daniele Gorgone Trio’ con Daniele Gorgone, Francesco Marcocci ed Enrico Smiderle.

Dalle 22.45 ‘Battini De Barreiro-Rolli-Sala-Boltro Latin Quartet’ con Alex Battini De Barreiro, Maurizio Rolli, Simone Sala e Flavio Boltro. Special guest Oreste Sbarra.

Dalle 19 alle 24 Vintage & Vinili, Mercatino, Area food e degustazioni.