Meteo Molise, caldo in aumento, previsti 35-36 gradi sulle pianure interne

Alta pressione subtropicale in avanzamento verso la penisola per la parte centrale del mese. Temperature in ulteriore rialzo, calma di venti in un clima decisamente estivo. In dettaglio le previsioni meteo weekend di luglio

Quasi tutta l’ Europa è protetta da un vasto campo di alta pressione ad esclusione di Germania e Polonia che invece sono interessate da una debole perturbazione in movimento verso nord. Nei giorni a seguire l’abbassamento della pressione sull’Atlantico al largo del Portogallo innescherà la risalita di una onda di alta pressione subtropicale, che ha origine tra Algeria e Tunisia, verso Sicilie e Sardegna. Sulle due Isole maggiori si potranno sfiorare anche i 40 gradi. Sul Molise andrà un po’ meglio anche se i 35-36 gradi sulle pianure interne, in particolare la piana di Venafro, non sono da escludere. Tuttavia le rimonte anticicloniche sembrano non avere fondamenta stabili e già da domenica a partire dalle regioni settentrionali ci sarà la possibilità di nuovi temporali in possibile estensione a inizio settimana anche al Centro Sud.

Il Meteo del weekend giorno per giorno in Molise:

Venerdì: mattinata prevalentemente soleggiata; addensamenti nuvolosi si verificheranno in alto Molise e tra fascia costiera e basso Molise. Al pomeriggio cieli completamente sereni. In serata tempo stabile. Temperature in lieve rialzo con punte massime di 31-33 gradi nelle pianure interne. Venti deboli. Mari calmi.

Sabato: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e stabile. Al pomeriggio solo qualche addensamento nuvoloso sui rilievi interni. Temperature che guadagneranno ancora qualche grado: fino a 30-32 gradi sul capoluogo, 31-33 nel venafrano e piane del basso Molise. Venti deboli. Mari calmi.

Domenica: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e stabile. Al pomeriggio solo qualche addensamento nuvoloso sui rilievi interni. Temperature stazionarie. Ventilazione debole. Mari calmi.http://www.meteoinmolise.com/il-meteo-weekend-di-luglio-caldo-in-aumento/29403/