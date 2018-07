Ha un malore in acqua, deceduto un 81enne a Campomarino Lido

Era di Torremaggiore e ha trovato la morte a Campomarino Lido questa mattina. L'81enne è deceduto per cause naturali dopo essere andato a fare il bagno nelle acque della spiaggia libera a Nord verso Termoli. La moglie lo ha atteso tornare invano dalla nuotata. Lo hanno rinvenuto due bagnati quando era già privo di vita e lo hanno caricato su un pattino. E' arrivato a riva già cadavere.

E' stato ritrovato alle 11.20 ma si era immerso con la maschera già alle 8.30. La moglie si è preoccupata dopo aver capito che l'uomo era in acqua da troppo tempo e ha chiamato i soccorsi. Poco dopo la sua segnalazione è arrivato il ritrovamento del cadavere.

Sul posto il personale della Capitaneria di porto di Termoli, oltre a medici e infermieri del 118 che hanno constatato il decesso. Sul corpo dell’anziano non c’erano segni di tumefazione o altro che potesse far pensare a una morte violenta. La causa più probabile è che l’uomo abbia perso la vita per un malore mentre era in acqua.