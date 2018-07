Roccamandolfi, ad agosto arriva “La  Festa del Pastore 2018”

Il Direttivo ed i soci dell’attivissima Associazione “Orizzonti del Matese Roccamandolfi”, in collaborazione con i numerosi Allevatori di Roccamandolfi, Domenica 22 Agosto . organizzano “La Festa del Pastore 2018”. Per festeggiare l’antico mestiere del “Pastore” ed il ritorno nei pascoli di alta montagna dei pastori Roccolani. Una festa per adulti e bambini, una festa pastorale con mucche, pecore e capre, un riconoscimento per chi ancora oggi da un’ alto contributo all’economia del paese e della Regione.

- 09:00 quando nei recinti adiacenti arriveranno le mucche e le pecore, e si potrà assistere alle “gare di mungitura”, “tosatura” “marchiatura”,

dopo la mungitura sul posto seguirà la lavorazione artigianale del latte per ricavare il formaggio;

- 10.30 brevi interventi e dibattito sulla pastorizia e vita contadina,

- 11.30 messa celebrata all’aperto e benedizione delle mandrie;

- 12.30 degustazione di piatti tipici della montagna

- 15.30 giochi, animazioni, passeggiate a cavallo, balli e canti

Un occasione in più per non mancare.

“Orizzonti del Matese Roccamandolfi”