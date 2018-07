Jazz in Campo - Jazz in Galdo: il programma della quarta serata

Sarà una grande serata quella di domani a Campodipietra per Jazz in Campo – Jazz in Galdo 2018.

Alle 21, sul palco di Piazza della Rimembranza, il gruppo ‘The Sing & Swing night’ con Chiara Ruocchio. Ospite speciale, per la serata conclusiva di Campodipietra, Silvia Mezzanotte che si esibirà con la ‘Molise Light Orchestra’ diretta dal Maestro Antonello Capuano.

Dalle 23 Dj Live Set con Cristian Orlandi e Michele Avella.

Dalle 19 alle 24 Vintage & Vinili, Mercatino, Area food e degustazioni.

L’ingresso ai eventi è gratuito.