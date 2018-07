Caso Ronaldo, Feltri attacca gli operai: la risposta del Soa di Termoli

Vittorio Feltri l'operaio non avvita solo I bulloni ha una mente e un pensiero che va oltre ogni catena di montaggio. Bisogna ricordarlo che il capitalismo mette al primo posto il denaro e agi per pochi a discapito di molti e tu sei una loro pedina.



Una parte di operai si sta ribellando a questo metodo e sta lottando denunciando quotidianamente i soprusi , le ingiustizie che lo stesso crea .

La strumentalizzazione di alcuna stampa con a capo il giornale libero sullla posizione critica di alcuni lavoratori sull'ingaggio multimilionario del cosidetto cr7 è a dir poco vergognoso , mentre la fca fiat mette migliaia di operai in cassaintegrazione da nord a sud attingendo per giunta al denaro collettivo la famiglia Agnelli dall'altra parte si muove con operazioni finanziarie leggittimate private anche sul mondo del calcio , fare una protesta contro questo stato di cose è illeggittimo? Non ci pensiamo nemmeno a desistere, qui non si tratta di essere contro Ronaldo calciatore come la si vuol passare o anti Juventini il problema per loro è che ci sono operai pensanti che stanno cercando di rinvigorire le coscienze collettive adagiate nella quasi normalità .Sicuramente non permettiamo di mettere in dubbio il diritto di sciopero ridicolizzandolo da chi lo vuole smantellare e creare il diritto di tacere.

Continueremo a costruire l'alternativa di sistema e chissà Vittorio se fra non molto sarai tu ad avvitare bulloni.

Per il coordinamento SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo



Termoli , 13 Luglio 2018