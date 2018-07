Cammina Molise, l'associazione Auser Tedeschi: esperienza che promuove i borghi

Il Cammina Molise, con la sua semplicità, è una delle manifestazioni promozionali più suggestive ed efficaci del nostro territorio. Il suo carico di emozioni, e l’assaporare dei passi che si muovono tra pietre, borghi, paesaggi, suoni, odori e saperi tramandati da tempi antichi, trasmette ai marciatori, che arrivano da ogni luogo, una sensazione di autenticità, schiettezza rumori e ospitalità che riempie i nostri cuori.

Il merito enconiabile degli organizzatori è quello di non forzare la realtà, ma, al contrario, di valorizzarla per come è arrivata fino ai nostri giorni, considerando le tradizioni popolari, i piatti tipici, le canzoni dialettali, i sentieri tratturali, i paesaggi straordinari, le botteghe artigiane, gli allevamenti e tutto ciò che nel Molise resiste, esiste e persiste, come una risorsa in sé.

Ciò che colpisce è l’adesione entusiasta delle comunità molisane sparse per l’Italia e per il Mondo che seguono con trepidazione questo evento condividendone da lontano, ma con orgoglio, la suggestione che suscita negli oriundi dei comuni che vengono attraversati dai marciatori o ancor di più nei borghi che si colorano a festa per accogliere con musiche e piatti locali i camminatori.

Anche per questa ragione l’Auser Padre Giuseppe Tedeschi ringrazia i promotori del Cammina Molise e tutte le associazioni culturali, sociali e sportive che con il proprio slancio operativo rendono possibili ogni anno la realizzazione di uno degli eventi più belli dell’estate regionale.