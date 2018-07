Termoli, lungomare ambulatorio aperto per vista e udito

Il lungomare di Termoli si è trasformato oggi in un ambulatorio aperto. Infatti oltre cento utenti in quattro giorni hanno usufruito delle visite gratuite a occhi e udito organizzate dall'Unione Italiana ciechi di Campobasso con la collaborazione del Sae 112, associazione di Protezione civile e Centro udito di Campobasso.

Si è svolto tutto in questo modo: un camper della sezione italiana dell'Agenzia internazionale di prevenzione alla cecità è in sosta su viale Cristoforo Colombo, all'altezza del lido Stella Marina, per fornire un servizio fino al 22 luglio prossimo. E' presente uno staff di tecnici e operatori tra cui il presidente della Uici di Campobasso Gaetano Accardo. "Gli utenti sono perlopiù anziani, ma ci sono anche bambini e adulti tra i 30-40 anni - ha spiegato Accardo - Il 18 e il 20 luglio saranno presenti anche dottoresse dell'Asrem del reparto di Diabetologia per la misurazione della glicemia"