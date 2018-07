Termoli, bonifica su tratturo: tornano rifiuti dopo sole 10 ore

Forno, legno e alluminio: sono alcuni dei rifiuti scaricati nella discaricaabusiva all'ingresso del regio tratturo dal comune di Termoli. Sono stati rinvenuti 10 ore dopo la bonifica già effettuata. La denuncia è di Ambiente Basso Molise. Tra il pattume scaricato anche un forno, del legno e alluminio. "Il Basso Molise è diventato il paradiso dei pirati dello scarico illegale, che ogni giorno, indisturbati, lasciano in strada decine di sacchetti e ingombranti - dichiara Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise - in barba al senso civico e alla salvaguardia del territorio e della salute umana. Un territorio bellissimo che rischiamo di perdere soprattutto per l'assenza di controlli".