Montenero di Bisaccia, il territorio diventa "Grande Fratello" con le telecamere di sorveglianza

L'occhio del grande fratello è arrivato a Montenero di Bisaccia. Infatti sono state attivate le prime telecamere del sistema di videosorveglianza installato in Comune. Si tratta di 14 webcam, sulle 35 previste in totale, posizionate in punti strategici del paese tra cui la zona del Municipio, la marina, la località Costa Verde. Le immagini raccolte saranno riversate sui server collocati nella sede della Polizia Municipale. L'intento è rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano