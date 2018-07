San Salvo, muore il 38enne motociclista del sinistro in via Duca degli Abruzzi

Nico Ruzzo, 38enne originario di Castiglione Messer Marino, è morto in un incidente auto moto avvenuto questo pomeriggio in corso Mazzini a San Salvo. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina, ma non c'è stato nulla da fare. Le ferire riportate erano troppo gravi e per questo è deceduto.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di piazza Dalla Chiesa. Nel sinistro sono rimaste coinvolti tre veicoli: una Lancia Y, una mercedes Classe E e una moto di grossa cilindrata (una Ducati Monster) guidata proprio dalla vittima. Nell'impatto con la prima auto è finito a terra per poi scontrarsi con una seconda vettura.

L'uomo lascia la moglie e due figli. Chiuso al traffico per circa due ore corso Mazzini, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Catone e quello con corso Europa, fino alla rimozione dei mezzi. Una pattuglia della polizia municipale è intervenuta a regolare il traffico.