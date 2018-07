Via Gualterio a Agnone, al buio da molti giorni

Una foto che ritrae via Gualterio Agnone completamente al buio. Ci segnalano che purtroppo il buio pesto dura da molti giorni. Inoltre si vedono alberi non potati che entrano nelle case dei residenti. Degrado, rifiuti, incuria del paese, ma chi deve occuparsi di rendere luminose,pulite, curate le strade e il paese? I cittadini segnalano ad Altomolise.net, ma perchè non si rivolgono agli organi istituzionali preposti? Bella domanda