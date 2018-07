Obiettivo raggiunto, l'Agnonese iscritta al campionato di serie D. Calciomercato, le trattative certe e ipotizzate

Ieri venerdi 13 Giugno,allo scadere dell' ultimo giorno la Polisportiva Olympia Agnone ha provveduto per la dodicesima volta consecutiva all'iscrizione della squadra in D.

Grande soddisfazione esprime il Presidente Marco Colaizzo, e afferma

"quest'anno partiamo con rinnovato entusiasmo per il lungo e emozionante percorso sportivo che ci attende, con l' augurio e la certezza di svolgere un campionato migliore del precedente, ci stiamo adoperando anche nella selezione per gli acquisti di nuovi calciatori, che possano con il mister fare dell'Agnonese una squadra di cui essere fieri e orgogliosi. Il primo e assoluto obiettivo è quello di raggiungere la salvezza"

A proposito di trattative nel calciomercato, la società agnonese ha svincolato tutti i calciatori che hanno giocato nel campionato 2017-18, e molti di loro hanno già operato scelte fuori dalla squadra agnonese. Gli acquisti certi ad oggi sono il portiere proveniente dalla Croazia e il difensore ex Termoli Falco. Si vocifera, ma su questo la società mantiene il riserbo, che sono in corso trattative importanti per altri calciatori, ma ad oggi altre firme non ci sono.



In ogni caso la società ringrazia gli agnonesi e i residenti fuori Agnone che credono nel valore del calcio agnonese dimostrandolo non da ultimo, attraverso il loro insostituibile sostegno economico che ha consentito di raggiungere per la 12a volta l'iscrizione della squadra alla serie D. Parte a breve la campagna per il tesseramento e il presidente Colaizzo non nasconde l'ambizioso ma raggiungibile progetto di totalizzare 500 abbonamenti. L'importante, rimarca il presidente, "fare quadrato intorno alla squadra e alla società e sicuramente l'unione di tutte le forze in campo, darà grandi soddisfazioni"